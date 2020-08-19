Будет ли увеличена минимальная зарплата в РК, рассказали в Минтруда

Вопрос возможности увеличения уровня минимальной заработной платы прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты, передает МИА «Казинформ».
«Минимальная зарплата никак не может быть равна средней зарплате по стране. Есть МЗП во всех странах, принимается для того, чтобы работодатели не могли работникам поставить зарплату ниже уровня черты бедности или той суммы, которая минимально покрывала бы потребности человека.
У нас установлена 42500. Черта бедности — это 70% от прожиточного минимума, около 29 тысяч тенге», — сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов во время онлайн брифинга в СЦК.
По его словам, возможность увеличения уровня минимальной заработной платы надо рассматривать со всеми заинтересованными государственными органами.
«Есть такое понятие «безусловный базовый доход». В разное время в разных странах пилотный проект осуществляли — в Финляндии и Канаде.
Это когда всем выдается определенная сумма денег, которая покрывает потребности человека и не ставится вопрос трудоустройства. При этом другие соцвыплаты исключают. Некоторые страны отказались от него. Предложение требует изучения», — заключил спикер.
Вице-министр труда РК Серик Шапкенов также ответил на вопрос, сможет ли он месяц прожить на 42 500
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Ранее министр труда Биржан Нурымбетов.сообщил, что количество безработных, участвующих в государственных программах, с начала года увеличилось в восемь раз, а число трудоустроенных увеличилось в 11 раз.
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