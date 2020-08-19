Оппозиция в Беларуси сформировала координационный совет

Сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской и оппозиция Беларуси сформировали координационный совет по трансферу власти. Первую пресс-конференцию члены совета провели вечером во вторник, ее трансляцию вело Еврорадио.
В совет вошли политики, общественные деятели, правозащитники, члены стачечных комитетов заводов.
Выступивший на пресс-конференции член совета, бывший министр культуры и посол во Франции и Польше Павел Латушко заявил, что Беларусью в настоящее время управляет КГБ.
"Закон часто не действует в нашей стране, - говорил Павел Латушко. - Мы живём по понятиям, мнениям. Координационный совет должен вернуть страну в правовые рамки". Латушко заявил, что белорусы устали "от ситуации, когда нашей страной фактически руководят представители силовых структур, прежде всего КГБ". "Я устал бояться!" - заявил он.
Павел Латушко отметил, что именно спецслужбы руководили в Беларуси избирательным процессом, а не ЦИК. "Настало время патриотов в спецслужбах сказать своё слово", - подчеркнул он.
Первое заседание координационный совет планирует провести 19 августа.
Александр Лукашенко заявил, что создание совета - это попытка захвата власти в стране.
"Они... требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти, со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.
Во вторник в Гомеле и Могилеве прошли митинги сторонников Лукашенко, на которые, по многочисленным свидетельствам очевидцев, бюджетников вновь привезли на автобусах, многих - под угрозой увольнения.
В Минске 18 августа на площади Независимости вновь собрался многотысячный митинг, участники которого скандировали лозунги в поддержку бастующих предприятий.
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