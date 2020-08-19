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Оппозиция в Беларуси сформировала координационный совет

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Оппозиция в Беларуси сформировала координационный совет
ФОТО ЕВРОРАДИО
Лукашенко увидел в этом попытку захвата власти

Сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской и оппозиция Беларуси сформировали координационный совет по трансферу власти. Первую пресс-конференцию члены совета провели вечером во вторник, ее трансляцию вело Еврорадио.

В совет вошли политики, общественные деятели, правозащитники, члены стачечных комитетов заводов.

Выступивший на пресс-конференции член совета, бывший министр культуры и посол во Франции и Польше Павел Латушко заявил, что Беларусью в настоящее время управляет КГБ.

"Закон часто не действует в нашей стране, - говорил Павел Латушко. - Мы живём по понятиям, мнениям. Координационный совет должен вернуть страну в правовые рамки". Латушко заявил, что белорусы устали "от ситуации, когда нашей страной фактически руководят представители силовых структур, прежде всего КГБ". "Я устал бояться!" - заявил он.

Павел Латушко отметил, что именно спецслужбы руководили в Беларуси избирательным процессом, а не ЦИК. "Настало время патриотов в спецслужбах сказать своё слово", - подчеркнул он.

Первое заседание координационный совет планирует провести 19 августа.

Александр Лукашенко заявил, что создание совета - это попытка захвата власти в стране.

"Они... требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти, со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.

Во вторник в Гомеле и Могилеве прошли митинги сторонников Лукашенко, на которые, по многочисленным свидетельствам очевидцев, бюджетников вновь привезли на автобусах, многих - под угрозой увольнения.

В Минске 18 августа на площади Независимости вновь собрался многотысячный митинг, участники которого скандировали лозунги в поддержку бастующих предприятий.


Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 10:35
Я бы не назвал этих людей оппозиционерами. Скорее грантоеды на содержании польских спецслужб. С наскока захватить власть не удалось, теперь из-за рубежа "бюджет осваивают".

Помнится лет 10 назад интересы соседнего госудства обслуживал некий Андрей Санников. Кстати, какое-то время был даже замминистра иностранных дел Белоруссии, потом продался полякам. Так вот после неудачного переворота в 2010 году был брошен хозяевами, загремел в колонию за организацию беспорядков, потом разругался с кураторами, обвинив их в обмане на деньги и уехал в Лондон.

Откуда "жена блогера" родину спасает? Из Литвы? Ну-ну... выделенный бюджет скоро закончится.
 
 

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