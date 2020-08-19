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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19
Фото из Сети интернет
Научное общество инфекционистов Японии, чей съезд начался в среду в Токио, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса.

"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - приводит слова председателя общества Кадзухиро Татэды телеканал NHK.

В настоящее время в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 1148 человек, 16 из них – в вторник. Состояние 243 оценивается как тяжелое. Выздоровели почти 43 тысячи человек.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 12:14
Что бред несут эти японцы,или вброс жёлтой прессы? Они что страна третьего мира,если такие рассуждения.
 
 

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