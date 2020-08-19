"Не подходить к телефонам и телевизорам". Казахстанцы получают рассылку о 5G

Казахстанские пользователи Интернет активно распространяют аудиосообщение, в котором неизвестная женщина предупреждает «об испытаниях сети 5G, в связи с которыми в стране будут отключено теле- и радиовещание». Автор аудиоролика призывает казахстанцев не пользоваться интернетом, так как, по ее мнению, это может быть «опасно для здоровья», передает kazlenta.kz со ссылкой на StopFake.kz.



«У некоторых кровь шла из носа, из уха. В общем, девочки вот эти 5-6 дней, если вечером после работы придем, будем книжку читать, журналы листать, ничего страшного. Телевизор не смотреть, к телефону не подходить, ничего не включать, тогда вы можете сохранить здоровье своих детей, внуков. Это достоверная информация, точная информация, потому что государство точно не говорит же, что будет происходить. Но вот это то, что будет – это точно», — говорится в аудио.



В АО «Казтелерадио» информацию опровергли и назвали фейковой. Планово-профилактические работы национальный оператор телерадиовещания проводит каждый квартал для улучшения качества вещания.



«Уважаемые абоненты, в настоящее время посредством мессенджера Whatsapp активно распространяется «фейковая» информация касательно проведения Планово-профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания.



Просим вас не поддаваться панике и верить официальным данным.



АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — говорится на сайте оператора.



Информацию о проведении планово-технических работ подтвердили и в Министерстве информации и общественного развития РК.



«В сети распространяется фейковая информация о том, что плановое отключение спутниковой эфирной сети телерадиовещания национальным оператором Казтелерадио связана с установкой 5G связи. Эта информация не соответствует действительности. Потому что несколько дней назад он Нацоператор объявлял о том, что он будет отключать, проводить профилактические работы с закрытием сервиса на технических средствах спутниковой и эфирной сети. Эти работы проводятся ежеквартально. Они проводятся для того, чтобы улучшить качество телерадиовещания, учитывая, что они дают возможность длительно отключать сервис. В это период проводятся дополнительные работы по модернизации технических средств», — сообщил Максим Рожин, официальный представитель МИОР.



Напомним, что за распространение заведомо ложной информации в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.



«Еще раз хотим предупредить о том, что распространение фейковой информации и заведомо ложной информации преследуется законом. Еще раз хотим обратить внимание на то, что пересылка информации должна быть проверенной и официальной. Доверяйте официальным источникам информации», — подытожил Рожин.