В Казахстане намерены снизить штраф для физлиц без масок с 83 340 до 2 778 тенге

Рассматривается концепция законопроекта о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях
В Казахстане намерены снизить штраф за нарушение масочного режима с 83 340 тенге до 2 778 для физических лиц, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.
"Госорганы рассматривают концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушение масочного режима с 30 до 1 МРП (с 200 долларов до семи)", - написал Журсунов на Facebook.
Бизнес-омбудсмен заступился за предпринимателей
Что касается юридических лиц, то им сокращать сумму штрафа не планируют, однако проверяющие не будут наказывать предпринимателей, если маску не надел их клиент - за этого накажут самого клиента. Проверяющие органы должны проводить четкое разграничение между ответственностью предпринимателя, его работников и потребителей, отметил Журсунов.
"Если предприниматель обеспечил все санитарные условия на своих объектах, включая неснижаемый запас масок и перчаток, а также требует ношения масок с потребителей, такой предприниматель не должен нести ответственность за нарушения масочного режима собственными сотрудниками и потребителями", - написал он.
Журсунов опубликовал ответ комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по этому поводу.
Сообщается, что в части ношения физическими лицами защитных масок выработана позиция по вопросу разграничения ответственности предпринимателя и его потребителя.
"В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами каждый факт нарушения рассматривается индивидуально, и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение", - ответили в комитете.
Куда обращаться предпринимателям при нарушении их прав
Бизнесменов при нарушении их прав просят обращаться в региональные палаты предпринимателей, совместные мобильные группы с органами прокуратуры и территориальные департаменты Агентства по противодействию коррупции.
Ранее официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов сообщил, что с 5 июля более 2,5 тысячи казахстанцев оштрафовали за отсутствие масок в общественных местах.
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