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В Казахстане намерены снизить штраф для физлиц без масок с 83 340 до 2 778 тенге

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 11:45
В Казахстане намерены снизить штраф для физлиц без масок с 83 340 до 2 778 тенге
Фото © Sputnik / Тимур Батыршин
Рассматривается концепция законопроекта о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях

В Казахстане намерены снизить штраф за нарушение масочного режима с 83 340 тенге до 2 778 для физических лиц, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.

"Госорганы рассматривают концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушение масочного режима с 30 до 1 МРП (с 200 долларов до семи)", - написал Журсунов на Facebook.

Бизнес-омбудсмен заступился за предпринимателей

Что касается юридических лиц, то им сокращать сумму штрафа не планируют, однако проверяющие не будут наказывать предпринимателей, если маску не надел их клиент - за этого накажут самого клиента. Проверяющие органы должны проводить четкое разграничение между ответственностью предпринимателя, его работников и потребителей, отметил Журсунов.

"Если предприниматель обеспечил все санитарные условия на своих объектах, включая неснижаемый запас масок и перчаток, а также требует ношения масок с потребителей, такой предприниматель не должен нести ответственность за нарушения масочного режима собственными сотрудниками и потребителями", - написал он.

Журсунов опубликовал ответ комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по этому поводу.

Сообщается, что в части ношения физическими лицами защитных масок выработана позиция по вопросу разграничения ответственности предпринимателя и его потребителя.

"В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами каждый факт нарушения рассматривается индивидуально, и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение", - ответили в комитете.

Куда обращаться предпринимателям при нарушении их прав

Бизнесменов при нарушении их прав просят обращаться в региональные палаты предпринимателей, совместные мобильные группы с органами прокуратуры и территориальные департаменты Агентства по противодействию коррупции.

Ранее официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов сообщил, что с 5 июля более 2,5 тысячи казахстанцев оштрафовали за отсутствие масок в общественных местах.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • babe
 OpOp (Посетители) Сегодня, 12:29
да этого штрафа вообще не должно быть. а че теперь тем людям, которые взяли, да и заплатили 83 тысячи?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • babe
  • Вован
  • Lelik72
 mer (Посетители) Сегодня, 12:18
Штраф можно приписать, если есть доказательство ,что ты заражён,и знаешь об этом,нет,досвидос. Нельзя наказать человека не за что.
 
 

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