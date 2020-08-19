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Цой рассказал о готовности Минздрава РК к возможной вспышке COVID-19

Просмотров:912 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Цой рассказал о готовности Минздрава РК к возможной вспышке COVID-19
Фото из Сети интернет
Министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook сообщил, что 13 модульных инфекционных стационаров планируется построить в Казахстане к октябрю. А также рассказал о лекарственном обеспечении, передает ИА «NewTimes.kz».

«Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре», — подчеркнул глава Минздрава РК.

Чиновник отметил, что министерство здравоохранения совместно с местными исполнительными органами активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«В аптеки страны поставлены более 10 млн упаковок лекарственных препаратов, единый дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств, и до 30 сентября сформирует дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 млрд тенге. На базе СК-Фармация создан республиканский стабилизационный фонд, а также 11 региональных стабилизационных фондов», — сообщил Цой.

Что же касается оснащения больниц, по словам министра, дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка.

23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе 13 153 посредством кислородных концентраторов, а до октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.

«Все помним очень сложный опыт распространения коронавирусной инфекции в июне-июле, когда медицинские организации не справлялись с потоком пациентов. Для недопущения подобных ситуаций в будущем, и в целях готовности инфекционной службы к новой возможной волне коронавируса, межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тыс коек, по аналогии с теми, которые были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент», — добавил министр здравоохранения.

Алексей Цой уточнил, что больницы будут возведены в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Алматы.

Акиматами регионов выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии с законодательством о госзакупках. Заказчиками также выступают акиматы регионов, финансирование предусматривается за счет средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно.

Также сейчас проводится работа по заблаговременному формированию штатного расписания данных больниц, так как в октябре, в случае необходимости, они уже должны оказывать медицинскую помощь.

«Все эти меры позволят повысить доступность, качество оказания медицинской помощи в условиях пандемии, обеспечить безопасность персонала и пациентов. Ведь главной задачей министерства здравоохранения и всех врачей является оказание своевременной, качественной медицинской помощи каждому гражданину нашей страны!» — заключил глава Минздрава.

На данный момент в стране выявлен 103 571 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что 17 августа официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, от чего зависит введение повторного карантина в стране.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 15:10
«Пандемия коронавирусной инфекции не закончилась. Мы должны быть готовы к возможной новой волне, которая ожидается вместе с сезоном ОРВИ и гриппа уже в октябре», — подчеркнул глава Минздрава РК.
Как их различать будут?
 
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freizer (Посетители) Сегодня, 12:59
(Акиматами регионов выделены земельные участки и проводятся процедуры выбора подрядных организаций в соответствии с законодательством о госзакупках. Заказчиками также выступают акиматы регионов, финансирование предусматривается за счет средств экономии Дорожной карты занятости и местных бюджетов. Стоимость каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом самостоятельно.) НУ все понятно.
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 12:45
Откуда они знают то в марте говарили прям в точь точь вирус нашли.. теперь в октябре.. как они заранее знают

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • freizer
  • ЁмоЁ
  • babe
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 12:42
Не будет никакой второй волны,это раз,второе все ваши запасы мы видели в июне-июле, о которых вы тоже хвастались,и трубили о готовности,а как поджарило,всех кинули,люди сами лечились,а вы несмогли справится с пневмонией, 11 протоколов,людей поумервщляли ввиду не правильного лечения,аптеки опустели,создали дифицит искуственно из за алчных чиновников. Неверю я вам больше!!!
 
 

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