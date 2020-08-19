Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси

Ранее Лукашенко заявлял о возможности привлечения сил ОДКБ в республике



Казахстан еще не принял решение по обращению Александра Лукашенко по привлечению сил ОДКБ в ответ на протесты в республике, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана продолжает анализировать ситуацию.



«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это (обращение о помощи – V) соответствует. Будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», - сказал Ашикбаев.



По его словам, Казахстан пока не готов ответить, подходит ли ситуация в Беларуси под угрозы ОДКБ.



«Мы анализируем» ситуацию, - сказал замминистра.



Лукашенко ранее заявил, что силы ОДКБ могут быть привлечены в республику в ответ на масштабные протесты, в которых власти страны увидели «внешнюю угрозу».



В ОДКБ, помимо Казахстана и Беларуси, входят также Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.