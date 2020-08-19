«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.12 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА
Ранее Лукашенко заявлял о возможности привлечения сил ОДКБ в республике

Казахстан еще не принял решение по обращению Александра Лукашенко по привлечению сил ОДКБ в ответ на протесты в республике, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана продолжает анализировать ситуацию.

«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это (обращение о помощи – V) соответствует. Будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», - сказал Ашикбаев.

По его словам, Казахстан пока не готов ответить, подходит ли ситуация в Беларуси под угрозы ОДКБ.

«Мы анализируем» ситуацию, - сказал замминистра.

Лукашенко ранее заявил, что силы ОДКБ могут быть привлечены в республику в ответ на масштабные протесты, в которых власти страны увидели «внешнюю угрозу».

В ОДКБ, помимо Казахстана и Беларуси, входят также Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


Источник: vlast.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
serg3132 (Посетители) Сегодня, 14:57
ОДКБ это большой пшик.Никто ни к кому не придет.Все многовекторные.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:01
Достаточно будет, если Казахстан квалифицирует агрессией в отношении Белоруссии формирование "всяких координационных советов по передаче власти" на территориях третьих стран.
Итак будет понятно "кто есть ху".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика