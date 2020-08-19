Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси

Ранее Лукашенко заявлял о возможности привлечения сил ОДКБ в республике
Казахстан еще не принял решение по обращению Александра Лукашенко по привлечению сил ОДКБ в ответ на протесты в республике, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана продолжает анализировать ситуацию.
«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это (обращение о помощи – V) соответствует. Будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», - сказал Ашикбаев.
По его словам, Казахстан пока не готов ответить, подходит ли ситуация в Беларуси под угрозы ОДКБ.
«Мы анализируем» ситуацию, - сказал замминистра.
Лукашенко ранее заявил, что силы ОДКБ могут быть привлечены в республику в ответ на масштабные протесты, в которых власти страны увидели «внешнюю угрозу».
В ОДКБ, помимо Казахстана и Беларуси, входят также Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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