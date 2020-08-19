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Требование документов при покупке сигарет: правило изменили

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Требование документов при покупке сигарет: правило изменили
Фото из Сети интернет
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов внес изменения в приказ "Об утверждении правил внутренней торговли", передает Tengrinews.kz.

Пункт 50 в правилах внутренней торговли теперь гласит:

"Продавец алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года:

требует предъявления документа, удостоверяющего личность (удостоверяющий личность иностранного гражданина);
отказывает в продаже алкогольной продукции и (или) табачных изделий,
в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной
смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей
для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий
личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина)", - говорится в документе.
Споры по поводу предъявления удостоверений личности при покупке алкоголя и табака начались после вступления в силу нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

Статья 110 нового кодекса гласит, что продавцы табачных изделий обязаны требовать документы, удостоверяющие личность.

"Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность", - говорится в кодексе.

Такая же норма коснулась и продавцов алкоголя.

Таким образом, формулировка статьи обязала продавцов удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, то теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.

С 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрины запретят выкладывать пачки сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие табачные изделия есть в продаже. Продемонстрировать их можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком. Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статьи 110.

Также новый кодекс повысил возрастной порог для покупки табачных изделий до 21 года.

Ранее карагандинское издание "Новый Вестник" провели опрос, где подавляющее большинство участников посчитали "глупостью и маразмом" требовать удостоверение личности в магазинах перед покупкой алкоголя или сигарет.


Источник: tengrinews.kz
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