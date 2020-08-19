Поножовщина из-за видео в TikTok произошла в Таразе

Подросток, пытаясь разнять конфликтующих, получил ножевое ранение.



Поножовщина между подростками из-за видео в TikTok произошла в Таразе, передает zakon.kz.



15 августа между двумя подростками, 15 и 17 лет, произошел конфликт. Как выяснили сотрудники полиции, конфликту предшествовал ролик, снятый с участием парня и девушки, которую зачинщик конфликта и приревновал. Третий подросток, пытаясь разнять конфликтующих, получил ножевое ранение. Он доставлен в областную детскую больницу.



С его слов, удар он получил от зачинщика конфликта, после тот скрылся с места происшествия. В управлении полиции города Тараз было возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК “Хулиганство”. В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся все необходимые меры в отношении задержанного 15-летнего жителя города Тараза, направленные на установление полной картины происшествия, по результатам которого будет решен вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.