В Казахстане началась акция по списанию пени по налогам для физлиц

Аналогичная акция проводилась в 2019 году и также стартовав в августе, завершилась в конце года.
В Казахстане с 19 августа 2020 года стартовала акция для физических лиц по списанию пени, начисленных налоговыми органами, по налогам на транспорт, имущество и землю, передает zakon.kz.
Соответствующий закон принят 2 июля 2020 года, акция продлится до 31 декабря 2020 года.
Как отметили в министерстве финансов, главным условием списания пени является уплата физическими лицами сумм основного долга по налогу. Пеня списывается по тому виду налога, по которому будет уплачена недоимка. Напомним, что аналогичная акция проводилась в 2019 году и также стартовав в августе, завершилась в конце года.
В результате 755,7 тыс. физическим лицам, уплатившим сумму основного долга в размере 15,9 млрд тенге, налоговыми органами было списано 3,1 млрд тенге пени.
Это позволило части населения снять ограничения и аресты на имущество, расчетные счета в банках, наложенных налоговыми органами в разное время.
Учитывая положительный социальный эффект, полученный за 4 месяца, именно столько проводилась прошлогодняя акция, глава государства 6 апреля 2020 года поручил Правительству провести повторно налоговую амнистию для физических лиц в текущем году, - отметили в ведомстве. Чтобы списать сумму пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года и сумму пени, начисленной на сумму недоимки, образованной по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства за налоговые периоды до 1 января 2020 года обращаться никуда не нужно. Достаточно уплатить основную сумму долга, пеня будет списана автоматически.
По предварительным подсчетам Комитета государственных доходов более 1,2 млн граждан смогут воспользоваться налоговой амнистией в текущем году.
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