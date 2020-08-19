Прозрачные общественные туалеты установили в Японии

В городских парках Токио установили прозрачные общественные туалеты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Популярную механику".Несколько разноцветных кабинок - от голубых до розовых и фиолетовых - появились в общественном парке Хару-но-Огава и в мини-парке Ееги Фукамати в районе Сибуя. Их красочный дизайн не только привлекает к себе внимание, но вместе с тем играет интересную практическую роль, поясняет издание."У общественных туалетов, особенно в парках, есть две главные причины. Во‑первых, это поддержание чистоты. Во‑вторых, боязнь, что внутри вас ждет наркоман, пьяница или просто маньяк. С помощью новой технологии мы сделали внешние стены из стекла, которые становятся непрозрачными, если замок закрыт, но во все остальное время прекрасно просматриваются снаружи. Так вы можете быть уверены, что не наткнетесь на неприятности", - поясняет некоммерческая организация The Nippon Foundation, организатор проекта.Технология представляет собой "умное" стекло. По словам производителей, оно становится прозрачным при подаче напряжения - замыкание цепи происходит при закрытии двери. Впрочем, отмечается, что даже в этом случае некоторые элементы неплохо просматриваются со стороны, поэтому не каждый человек решится воспользоваться туалетом.Всего в проекте Tokyo Toilet Project участвуют 16 архитекторов, в том числе автор дизайна прозрачных кабинок Сигеру Бан. Организаторы надеются "продемонстрировать возможности инклюзивного общества, будучи доступными для всех, независимо от пола, возраста или инвалидности".