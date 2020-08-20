Установить запрет на УДО для коррупционеров поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно.



«На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления», — написал Токаев в Twitter.



Напомним, ранее Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции. В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического развития страны.



Токаев указал на необходимость усиления борьбы с коррупцией в период пандемии, когда уменьшились доходы граждан и возросли риски хищения средств, выделяемых на поддержку экономики.



"Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госорганов, где они работали, произошли коренные перемены, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются", - считает Глава государства.