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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Установить запрет на УДО для коррупционеров поручил Токаев

Просмотров:427 Опубликовано: Сегодня, 08:43
Установить запрет на УДО для коррупционеров поручил Токаев
Фото tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно.

«На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления», — написал Токаев в Twitter.

Напомним, ранее Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции. В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического развития страны.

Токаев указал на необходимость усиления борьбы с коррупцией в период пандемии, когда уменьшились доходы граждан и возросли риски хищения средств, выделяемых на поддержку экономики.

"Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госорганов, где они работали, произошли коренные перемены, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются", - считает Глава государства.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 10:40
Ну, а где логика всего этого апофеоза???? Власти придержащие, как то витиевато относятся к своим же бывшим чиновникам, что за короткий срок выпускают их на свет божий, а тем кто совершил хулиганство или не дай бог митинговал против воровской и продажной власти то тем сидеть от звонка до звонка, да ещё могут и прибавить сроки.. Зато бывшим коррупционерам ну просто лафа, пол или часть срока отсидели и всё полетели устраиваться на те же должности но уже где по больше можно урвать... Для них государственная кормушка неиссякаема. Вот такая показательная и показушная система по борьбе с коррупцией у нас в Казахстане.... Своих же казнокрадов журим и лилеим, а противникам власти жестокие репрессии и расправы....
 
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  • tolk
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 10:07
Замкнутый круг,сами себя не посадят же,все кто годами рвётся по служебной лестнице во власть,постепенно обрастают таким курдюком коррупционного компромата на себя,что обратной дороги нет,только если его не остановят органы правосудия,а они тоже стали такими.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Сергей Владимиров
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:00
это борьба с ветряными мельницами.

Вот именно! Всё остальное бла-бла-бла! Надо вводить законы как у наших южных соседей, в Китае или хотя-бы как в Иране
( Иран славится исполнением смертных приговоров в отношении чиновников-взяточников. Повешение проводится на площади у Дома правосудия в Тегеране, Мешхеде и Исфахане. Для закона в Иране важна не сумма, а сам факт получения взятки!
Помимо смертной казни коррупционерам в Иране применяется отрезание пальцев. Здесь даже изобрели специальную "мини-гильотину" для подобных вещей
Если чиновник принял взятку от обычного гражданина, на первый раз ему отрезают мизинец, но пойманному во второй раз могут отрубить руку вместе с запястьем.)

8-10 чиновников без мизинца,3-4 без запястья,1 повешенный-------и поверьте,всё прекратится!
 
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  • mer
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • Daulet201999
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:35
Отменить штрафы,назначать реальные сроки.
Каких только агенств и департаментов не напридумывали ,а толку ноль. Борьба с коррупцией ведётся на бумаге.
 
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  • mer
  • Сергей Владимиров
  • Daulet201999
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 09:01
Расстрел с конфискацией имущества...
 
 

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