NASA выявило гигантскую аномалию над Землёй

Обнаруженная аномалия для щита планеты как ахиллесова пята.
NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью.
Явление получило название Южно-Атлантической аномалии.
В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята, которая позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами. Именно это и привлекло внимание ученых.
Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра. В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.
Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.