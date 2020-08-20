«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.06 KZT
  • €1 = 499 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

NASA выявило гигантскую аномалию над Землёй

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 09:28
NASA выявило гигантскую аномалию над Землёй
Фото из открытых источников
Обнаруженная аномалия для щита планеты как ахиллесова пята.

NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью.

Явление получило название Южно-Атлантической аномалии.

В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята, которая позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами. Именно это и привлекло внимание ученых.

Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.
В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.

Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика