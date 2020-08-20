Лукашенко утвердил состав нового правительства, оппозиция выдвинула требования

В стране 11-й день продолжаются акции протеста после президентских выборов.



Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства республики, сообщает сайт главы государства.



Премьер-министром остался Роман Головченко, его назначение должна должна согласовать Палата представителей Национального собрания. Свои посты также сохранили все министры, в том числе силового блока. Согласно Конституции, правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом после выборов.



19 августа состоялось также первое собрание специального Координационного совета, который был создан в Беларуси по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает "Sputnik Беларусь".



"Координационный совет ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе", – заявила член президиума Мария Колесникова.



Она подчеркнула, что совет "не ставит своей целью изменения конституционного строя и внешнеполитического курса".



Основные требования совета: отказ от насилия в отношении протестующих и расследования каждого подобного случая, освобождение политических заключённых и отмена неправомочных судебных решений, а также проведение новых выборов.



"У нас была попытка заставить власть прислушаться и выйти на связь в ночь с 9 на 10 августа... с тех пор мы от них не получили никакого ответа при том, что мы постоянно ежедневно заявляем о возможности такого разговора", – сказала Мария Колесникова.



Накануне Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти.



Экстренный саммит лидеров Евросоюзе по Беларуси прошёл 19 августа. Лидеры стран ЕС ещё раз заявили, что не признают результаты президентских выборов и настаивают на проведении новых. Также ЕС решил ввести персональные санкции против белорусских чиновников, которые ответственны за насилие и фальсификации.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Евросоюза решили выделить дополнительные 53 млн евро для поддержки белорусского народа.



Два млн евро пойдут на помощь жертвам репрессий и государственного насилия, ещё один млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Остальные 50 млн евро выделяются на экстренную поддержку в связи с распространением коронавируса, добавила глава ЕК.



МИД Литвы внёс президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.



"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", – сказал глава МИД.



19 августа – одиннадцатый день протестов в Беларуси. В стране прошли массовые акции за и против Лукашенко, сообщает DW.



В Минске митинги в поддержку действующего президента прошли в сквере имени Георгия Жукова и у памятника "Беларусь партизанская", возле станции метро "Могилевская". Собравшиеся на эти акции принесли с собой плакаты с надписями "Мы ценим мир и порядок в стране", "Нас миллионы, мы за батьку!" и "Я, мы, батька".



Тем временем на площади Независимости в Минске состоялась массовая акция с требованием отставки Александра Лукашенко. Основными требованиями участников митинга были отставка Александра Лукашенко с поста президента, освобождение политических заключённых и "правосудие над виновными в убийствах и пытках".



Митинги за и против Александра Лукашенко прошли и в других городах Беларуси.



Накануне ситуацию в Беларуси обсудили в Совбезе ООН.

