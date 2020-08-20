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Вопрос въезда казахстанских студентов на учёбу прорабатывают в России – посольство РК

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Вопрос въезда казахстанских студентов на учёбу прорабатывают в России – посольство РК
Источник фото: kazembassy.ru
Вопрос въезда казахстанских студентов на учебу прорабатывают в России, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В настоящее время вопрос въезда на учебу иностранных студентов, в том числе казахстанских, прорабатывается на уровне профильных министерств и ведомств Российской Федерации», - говорится в сообщении в среду.

По информации, полученной от министерства образования и науки РФ, «перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется, а принятие дополнительных решений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире в целом и в Российской Федерации в частности».

«В случае отсутствия возможности у иностранных граждан прибыть на обучение в Российскую Федерацию к началу 2020/21 учебного года по причине ограничения международных сообщений, образовательные организации будут реализовывать образовательные программы для указанных граждан с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до снятия ограничений, установленных с целью борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, возможен формат смешанных учебных групп, занятия в которых будут проводиться как в обычном формате, так и в дистанционном», - отметили в МОН РФ.

Как сообщается, о готовности своего вуза организовать дистанционный формат обучения казахстанские студенты могут самостоятельно узнавать на официальном сайте учебного заведения и контактировать с кураторами своих факультетов.

«Министерство образования и науки РФ напоминает, что вопросы пересечения государственной границы не входят в его компетенцию и регулируются Конституцией страны, международными договорами, федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства РФ», - резюмируется в сообщении.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса до улучшения эпидемиологической ситуации временно приостановлен въезд в Россию граждан Казахстана, в том числе студентов.

12 августа в министерстве образования и науки (МОН) РК сообщили, что обучающимся за рубежом студентам Казахстана помогут перевестись в отечественные вузы.

17 августа в посольстве РК в РФ сообщили, что обучающимся в российских вузах казахстанцам предложили начать учебу дистанционно.

19 августа в министерстве иностранных дел (МИД) РК создали оперативный штаб для координации и оказания помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом.


Источник: kaztag.kz
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