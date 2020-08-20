С помощью QR-кодов казахстанцы смогут проверить цены на лекарства

Также установлены QR-коды со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа.
С помощью QR-кодов казахстанцы смогут проверить цены на лекарственные средства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы. По информации ведомства, данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства.
"В целях исключения фактов завышения цен в рамках проекта "Adaldyq alańy" в аптеках страны размещаются информационные брошюры. В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении Covid-19 и вирусной пневмонии. Для удобства граждан также установлены QR-кода со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств. Данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства", - сообщили в антикоррупционной службе.
Отметим, что ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов "Adaldyq alańy" провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник.
В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.
По всем выявленным нарушениям направлены материалы в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.
В результате составлено 66 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 10 миллионов тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.