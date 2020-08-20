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С помощью QR-кодов казахстанцы смогут проверить цены на лекарства

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 11:18
С помощью QR-кодов казахстанцы смогут проверить цены на лекарства
Фото из Сети интернет
Также установлены QR-коды со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа.

С помощью QR-кодов казахстанцы смогут проверить цены на лекарственные средства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы. По информации ведомства, данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства.

"В целях исключения фактов завышения цен в рамках проекта "Adaldyq alańy" в аптеках страны размещаются информационные брошюры. В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении Covid-19 и вирусной пневмонии. Для удобства граждан также установлены QR-кода со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств. Данная инициатива является сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства", - сообщили в антикоррупционной службе.

Отметим, что ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов "Adaldyq alańy" провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник.

В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.

По всем выявленным нарушениям направлены материалы в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В результате составлено 66 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 10 миллионов тенге.


Источник: baigenews.kz
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