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Производство отечественной обуви вновь набирает обороты в Казахстане

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Производство отечественной обуви вновь набирает обороты в Казахстане
Фото astana.zagranitsa.com
В целом объём производства кожаной продукции за год увеличился на 7%, сообщает energyprom.kz. Производство отечественной кожаной обуви вновь набирает обороты в Казахстане.

Объём производства кожаной и относящейся к ней продукции за январь–июль 2020 года достиг 6 млрд тг — на 15,9% больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства составил 106,9% (годом ранее — 95%). Доля от лёгкой промышленности за год выросла с 8,9% до 9,1%.

В целом за 2019 год объём выпуска кожаной продукции увеличился на 7,7% по сравнению с 2018 годом, при этом ИПП составил 97,2%.

Более 70% объёма произведённой кожаной и относящейся к ней продукции приходится лишь на 3 региона. Лидирует Алматы, где за январь–июль 2020 года объём составил 2,5 млрд тг, увеличившись за год на 22,8%. Следом идут Жамбылская (1 млрд тг) и Алматинская (749,5 млн тг) области.

Производство кожаной обуви (кроме спортивной, защитной и ортопедической) за январь–июль 2020 года достигло 586,7 тыс. пар — на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 495,7 тыс. пар составила обувь с верхом из кожи (кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной) — на 28,2% больше, чем за январь–июль 2019 года.

В то же время производство кожи без волосяного покрова из шкур КРС или животных семейства лошадиных за год сократилось сразу на 57,2%, до 49,8 млн кв. дм.

За первое полугодие 2020 года было произведено 503,2 тыс. пар кожаной обуви (+17,1%).

Производство кожи без волосяного покрова из шкур КРС или животных семейства лошадиных за январь–июнь текущего года составило 45,8 млн кв. дм (-55,8%). Среди регионов РК в нём лидирует Жамбылская область (10,5 млн кв. дм), следом идут Северо-Казахстанская (7 млн кв. дм) и Павлодарская (5,7 млн кв. дм) области.


Источник: 24.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:40
Очередная попытка нас обуть? Была же у нас обувная фабрика...и зубных паст завод...и планшетов...результат налицо beer2
 
 

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