Активист Алексей Навальный впал в кому

Политик находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечащий врач Навального заявила, что у него никогда не было аллергии.
Помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.
«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.
Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей». «Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.
В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. «Его состояние тяжелое, он находится в реанимации БСМП № 1. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.
Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, передает Telegram-канал Baza
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Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл. этого вещества, к тому же препарат имеет солёный вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.
Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени.
Алексей Анатольевич Навальный — российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным.