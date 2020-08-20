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Активист Алексей Навальный впал в кому

Просмотров:1061 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Активист Алексей Навальный впал в кому
Фото из Сети интернет
Политик находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечащий врач Навального заявила, что у него никогда не было аллергии.

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи № 1 оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.

Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей». «Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но, очевидно, на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.

В Минздраве Омской области РБК рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое. «Его состояние тяжелое, он находится в реанимации БСМП № 1. Работают специалисты всех профилей, чтобы установить диагноз, выяснить, что с ним. Взяты все анализы, проведены все обследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.

Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, передает Telegram-канал Baza.

Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко можно добавить в чай — часто именно насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, чтобы отравить человека, в жидкость нужно было бы добавить не менее 20-30 мл. этого вещества, к тому же препарат имеет солёный вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.

Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

Алексей Анатольевич Навальный — российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным.


Источник: rbc.ru
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Комментарии ( 6 )

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  • Neo_454
  • elek
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:20
Цитата: Guz
Навальный сам провёл много расследований и стал опасен.

Он не сам, он глашатый. За Навальным стоит целая команда оппозиционеров, большинство из них очень богатые люди. Эта команда не борется за счастье народа, они как и все хотят власти и денег.

Отравили или нет покажет экспертиза, а чтобы понять кто это сделал нужно следствие. Это могла быть как недовольная проститутка так и свои соратники решившие его слить. Но уж точно не Путин, ему для мирового мнения такие Навальные нужны как воздух, чтобы показать, что в стране есть демократия. А Навальный ему очень удобен был.
 
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  • Multiverse
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 17:05
Дело рук главного гэбиста всея Руси путээна. Один и тот же почерк особистов ФСБ шников, Литвиненко, Новодворская, Немцов и многие другие не угодные ОПГ кремля, которых разными способами убирали и отправляли на тот свет, в этом плане ФСБ шники профессионалы.
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:50
Операция Ющенко 2.0.
Смесь полония с новичком, обработанная 5G. Скоро выборы.
 
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  • mer
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:09
Это Новичек
 
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  • Сергей Владимиров
 Guz (Посетители) Сегодня, 14:59
saktau,
Беларуссия непричём,Навальный сам провёл много расследований и стал опасен.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:12
Ну вот начинается. Навальный поддерживал протесты в Белоруссии и на тебе.
 
 

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