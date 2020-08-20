Власти Уханя скрыли от Пекина правду о ситуации с коронавирусом

Власти китайского города Ухань, с которого началось распространение коронавируса, в течение нескольких недель скрывали от официального Пекина данные по новой инфекции, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США, знакомых с отчетом американской разведки.
По их данным, городские чиновники опасались наказания, из-за чего в течение нескольких недель не докладывали центральным властям страны о масштабах нового коронавируса, указывает "Газета.ru".
"Внутренняя оценка правительством США различий в вине между китайскими лидерами и местными чиновниками потенциально может иметь важные политические последствия", – говорится в материале.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире с начала распространения заболевания выявлено почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 775 тысяч человек умерли.
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