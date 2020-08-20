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Казахстанские студенты могут перевестись в другой колледж онлайн

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Казахстанские студенты могут перевестись в другой колледж онлайн
Фото из Сети интернет
Перевестись можно также из зарубежного образовательного учреждения, предоставив необходимые документы

На портале "Электронного правительства" появилась услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать заявление на перевод и восстановление.

Для того, чтобы подать заявление онлайн в разделе "Образование" на портале eGov.kz, нужно выбрать услугу "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования". Заказав услугу, необходимо заполнить все обязательные поля, сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

В случаях, когда необходимый документ не отображается на портале по причине отсутствия в информационной системе "Национальная образовательная база данных", пользователь может добавить сведения самостоятельно.

Если студент переводится из зарубежной организации образования, то ему нужно будет вложить отсканированные копии следующих документов:

документа об освоенных учебных программах;
документ о завершении предыдущего уровня образования;
результаты вступительных испытаний при поступлении.
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При восстановлении из-за финансовых трудностей пользователю нужно приложить отсканированную копию квитанции об оплате за учебу.

При успешной обработке запроса в личный кабинет пользователя поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.


Источник: sputniknews.kz
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