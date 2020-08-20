Новый всплеск коронавируса зафиксирован в Германии

За последние сутки в Германии выявили 1707 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с конца апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Также сообщается, что от коронавирусной инфекции за сутки скончались еще 10 человек.
В общей сложности в Германии с начала пандемии коронавирусом заразился уже 228 621 человек, выздоровели - 204 800. Особенно много новых заражений наблюдается в западной и южной частях ФРГ, а также в Берлине.
Эксперты, однако, указывают на тенденцию, свидетельствующую о повсеместном росте случаев инфекции. Число новых случаев болезни в последние недели заметно увеличивается и в других европейских странах. Предполагается, что рост заболеваемости коронавирусом в последнее время вызван в первую очередь возвращением домой из отпуска большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с этим вновь высказалась против дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон.
Отметим, что 16 августа в стране не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19 за сутки.
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