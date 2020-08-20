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За 10 дней до «дистанционки» - школьники на окраине Шымкента ловят связь вдоль рельсов

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 17:21
За 10 дней до «дистанционки» - школьники на окраине Шымкента ловят связь вдоль рельсов
Скриншот видео
Школьники, которые живут на окраине южного мегаполиса, рискуют остаться без уроков. Вся проблема кроется в доступе к интернету и мобильной связи, которые в поселке недоступны. Чиновники все лето успокаивали родителей и обещали наладить доступ к новому учебному году, который наступит через неделю, но пока тщетно, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал КТК.

Ранее Кокбуклак был обычным поселком, а последние два года он официально вошел в состав третьего мегаполиса страны, но только по документам.

Местные жители говорят, что они живут, будто в захолустье: ни мобильной связи, ни нормального интернета, который в скором времени понадобится для дистанционного обучения.

Сообщается, что в Кокбулаке около 200 студентов и почти 500 школьников. С марта по май, говорят родители, не учились, а мучились.

«За три месяца ничего не изменилось! Не то что в интернет выйти, просто поговорить целая проблема. Если мне нужно позвонить, я иду на железную дорогу. А мамы школьников вообще с детьми переходят речку вброд, чтобы забраться на холм», – негодует местная жительница Мейрамкуль Насырова.

О своем положении жители Кокбулака успели доложить, кажется, абсолютно во все местные органы. И даже ответы получили. И в каждом одни обещания.

«Мы же не просим невозможного, мы не требуем нового жилья или кормить нас. Просто дайте детям возможность учиться!» – просит местный житель Ермек Сандыбаев.

В районе есть антенны, которые должны обеспечивать связью сразу несколько поселков. Но до Кокбулака отсюда слишком далеко. Местные чиновники соглашаются, ситуация со связью критическая. Говорят, тоже пишут и пишут письма с просьбами наверх. Но и сами получают обещания.

«Нам говорят, что установят еще антенны и во всем этом жилом массиве будет доступен качественный интернет. В управлении цифровизации обещали, что решат вопрос до 1 сентября», – прокомментировал руководитель отдела аппарата акима Абайского района Абулхаир Онгар.

Отметим, что до начала учебного года осталось чуть больше недели. Но жители Кокбулака говорят: «не видели, чтобы где-то поблизости велись хоть какие-то работы».




Источник: newtimes.kz
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