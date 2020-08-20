За 10 дней до «дистанционки» - школьники на окраине Шымкента ловят связь вдоль рельсов





Школьники, которые живут на окраине южного мегаполиса, рискуют остаться без уроков. Вся проблема кроется в доступе к интернету и мобильной связи, которые в поселке недоступны. Чиновники все лето успокаивали родителей и обещали наладить доступ к новому учебному году, который наступит через неделю, но пока тщетно, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал КТК.Ранее Кокбуклак был обычным поселком, а последние два года он официально вошел в состав третьего мегаполиса страны, но только по документам.Местные жители говорят, что они живут, будто в захолустье: ни мобильной связи, ни нормального интернета, который в скором времени понадобится для дистанционного обучения.Сообщается, что в Кокбулаке около 200 студентов и почти 500 школьников. С марта по май, говорят родители, не учились, а мучились.«За три месяца ничего не изменилось! Не то что в интернет выйти, просто поговорить целая проблема. Если мне нужно позвонить, я иду на железную дорогу. А мамы школьников вообще с детьми переходят речку вброд, чтобы забраться на холм», – негодует местная жительница Мейрамкуль Насырова.О своем положении жители Кокбулака успели доложить, кажется, абсолютно во все местные органы. И даже ответы получили. И в каждом одни обещания.«Мы же не просим невозможного, мы не требуем нового жилья или кормить нас. Просто дайте детям возможность учиться!» – просит местный житель Ермек Сандыбаев.В районе есть антенны, которые должны обеспечивать связью сразу несколько поселков. Но до Кокбулака отсюда слишком далеко. Местные чиновники соглашаются, ситуация со связью критическая. Говорят, тоже пишут и пишут письма с просьбами наверх. Но и сами получают обещания.«Нам говорят, что установят еще антенны и во всем этом жилом массиве будет доступен качественный интернет. В управлении цифровизации обещали, что решат вопрос до 1 сентября», – прокомментировал руководитель отдела аппарата акима Абайского района Абулхаир Онгар.Отметим, что до начала учебного года осталось чуть больше недели. Но жители Кокбулака говорят: «не видели, чтобы где-то поблизости велись хоть какие-то работы».