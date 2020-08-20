Виновницу в смерти внука Олжаса Сулейменова освободили из-под стражи

Суд заменил Малике Мухитовой - виновнице в гибели внука Олжаса Сулейменова - неотбытую часть наказания на штраф. Об этом сообщила пресс-служба столичного суда, передает Kazpravda.kz.



Отмечается, что постановлением суда №2 района "Байқоңыр" от 23 июня т.г. ходатайство осужденной Мухитовой о замене неотбытой части срока наказания оставлено без удовлетворения. Однако, апелляционной инстанцией городского суда Нур-Султана данное решение отменено, неотбытая часть лишения свободы заменена на штраф.



"В соответствии со статьей 73 Уголовного Кодекса, в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия злостных нарушений порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием. Данные требования закона Мухитовой выполнены. На сегодняшний день она отбыла большую часть наказания, неотбыто 4 месяца 27 дней, нарушений порядка отбывания наказания не допускала. Трижды поощрялась за примерное поведение и активное участие в общественной жизни учреждения, не уклонялась от работы. Учреждением характеризуется положительно", - говорится в сообщении суда.



По данным пресс-службы, взысканная по решению Есильского районного суда Нур-Султана компенсация морального вреда Мухитовой полностью выплачена.



Прокурор и представитель учреждения поддержали ходатайство осужденной, просили заменить наказание более мягким видом.



"На основании изложенного, апелляционная инстанция заменила Мухитовой наказание в виде лишения свободы на штраф. При этом Мухитова не освобождена от дополнительного наказания - лишения права управления транспортным средством сроком на 5 лет, и будет его отбывать после освобождения из учреждения", - добавили в пресс-службе.



Напомним, 22 июня на пересечении улиц Мангилик Ел – Керей Жанибек хандар произошло ДТП, в котором погиб молодой мотоциклист Искандер Сулейменов – внук известного писателя Олжаса Сулейменова. Виновницей оказалась Малика Мухитова - дочь начальника департамента полиции Кызылординской области Кайрата Мухитова.



Как сообщили в департаменте полиции Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.



Девушка после задержания была отпущена под залог, она признала свою вину и просила суд не лишать ее свободы.



В ходе предыдущих судебных слушаний было озвучено письмо поэта Олжаса Сулейменова, в котором он призывал суд проявить милосердие и не лишать Мухитову свободы. Родители погибшего Искандера Сулейменова – Лейла Сулейменова и Сергей Хан настаивали на том, чтобы девушка понесла реальное наказание в виде двух лет лишения свободы.



Приговором районного суда №2 Есильского района г. Астаны от 13 ноября 2018 года Малика Мухитова была признана виновной в нарушении требований правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека по ст.345 ч.3 УК и осуждена к 2 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.