Ефремов не сидел за рулём в момент ДТП - свидетель

В суде выступил секретный свидетель защиты Ефремова.



В машине Михаила Ефремова во время ДТП находились, как минимум, два человека, следует из показаний свидетеля защиты по имени Александр Кобец, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.



Показания зачитал адвокат артиста Эльман Пашаев, он пояснил, что опросил этого человека в своем адвокатском бюро.



"Мы с товарищем гуляли по городу, вдруг мы услышали визг тормозов, я подошел к машине, которая была ближе ко мне. Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины", — свидетельствует Кобец.



Машину он описал как "черный джип".



Судья отказалась приобщить к делу письменные показания Кобеца и вызвала его для допроса.



Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сиденью, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.



"Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: "О, смотри, Ефремов". Он стоял возле белой машины ("Лада", за рулем был Сергей Захаров) — держит горло и трет шею. Он сто процентов сидел на пассажирском сиденье", — заявил Кобец.



На вопрос прокурора, почему он не водит машину, свидетель пояснил, что у него проблемы со зрением: "На одном глазу минус три, вторым не вижу". И добавил, что уже плохо видит гособвинителя, который сидит от него в двух метрах.



По словам Кобеца, после ДТП он видел водителя "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в этот момент в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.

Также мужчина признал, что был тогда нетрезв. По его словам, они с другом выпили на двоих полтора литра пива "Балтика 9".



Пашаев, со своей стороны, добавил, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы. Кроме того, он собирается проверить биллинги мобильного телефона Кобеца, чтобы подтвердить его местоположение в момент ДТП.



Выступление некоего "ключевого свидетеля" адвокат анонсировал накануне.



О том, что Ефремов был в машине один, заявлял 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю покинуть внедорожник.



"Проверили, нет кого-то еще в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", — рассказывал Шрамко.