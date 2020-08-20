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Получивших 42 500 тенге беременных заставляют платить взносы в ФСМС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:27
Получивших 42 500 тенге беременных заставляют платить взносы в ФСМС
Источник фото: pixabay.com
Получивших 42 500 тенге беременных в Казахстане заставляют платить взносы в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС), передает корреспондент агентства.

«Мне отказали в ведении беременности в центре семейного здоровья «Шипагер» по месту проживания, обосновав это тем, что у меня нет отчислений в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Меня зарегистрировали, открыли обменную карту беременной, однако отказались выдавать направления на анализы, на скрининг, хотя у меня истекают необходимые сроки для проведения указанных процедур», - рассказала редакции МИА КазТАГ жительница Нур-Султана.

Она рассказала, что в апреле производила единый совокупный платеж (ЕСП) для формализации своего статуса и получения Т42,5 тыс., а также заплатила Т2125 в августе в качестве взноса за обязательное медстрахование.

«По номеру «1406» мне сказали, что я должна заплатить за периоды с января по март и с мая по июль взносы за обязательное медстрахование. Так же по номеру «1406» сказали, чтобы я через ЦОН зарегистрировалась на бирже труда в качестве безработной, а также обратилась в службу «Қолдау 24/7» и предоставила туда справку о беременности. На вопрос, может ли медорганизация, выдавшая обменную карту по беременности, предоставить справку о беременности, по номеру «1406» мне заявили: «Ну не знаю, они же печати не имеют права ставить для вас, вообще, лучше заплатить взносы», - сказала жительница столицы.

Редакция обратилась по данному поводу к руководству центра семейного здоровья «Шипагер», где пообещали «разобраться», однако на момент подготовки данного материала, спустя полутора суток, ответ о результатах «разбирательства» от центра так и не получен.

Отметим, что 19 августа пресс-служба ФСМС распространила сообщение, в котором утверждается, что «государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг», в том числе таких, как «ведение беременности». Редакция обратилась в пресс-службу ФОМС прокомментировать ситуацию, с которой столкнулась жительница столицы, отметив при формировании запроса, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и другие беременные казахстанки, получившие от государства 42 500 тенге.

«Наблюдение беременности проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), то есть должно обеспечиваться вне зависимости от статуса застрахованности. Независимо от статуса застрахованности при первой явке беременной к участковому врачу (ВОП) сведения о беременности должны быть занесены в информационную систему «Регистр женщин фертильного возраста», - сообщили в четверг в пресс-службе ФСМС, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

Как пояснили в фонде, «статус застрахованности необходим для получения специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, например, обследования, которая оказываются в рамках ОСМС».

«В случае обращения в поликлинику незастрахованной беременной оформляется справка о беременности. На ее основании формируется заявка на присвоение временного статуса застрахованности. Заявка и подтверждающий документ (справка о беременности) направляются в ФСМС через мобильное приложение «Qoldau 24/7» самим пациентом или сотрудником поликлиники. После получения соответствующего уведомления о получении временного статуса застрахованная пациентка направляется врачом ВОП на необходимые консультации и обследования», - сказано в ответе фонда.

В ФСМС уточнили, что временный статус дается на месяц.

«За это время статус пациентки будет актуализирован в случае отсутствия обязательных взносов и социальных отчислений (то есть при отсутствии доходов за предыдущий период), и беременная включается в категорию «неработающая беременная». Оплату взносов на ОСМС за данную категорию лиц осуществляет государство», - заверили в фонде.

Вместе с тем, как подтвердили в ФСМС, имевшие ранее подтвержденный доход, несмотря на беременность, обязаны погасить пропуски.

«Если же пациентка ранее имела подтвержденный доход, и образовались пропуски в платежах, то ей необходимо их погасить», - заявили в ФСМС.

Редакция задала уточняющий вопрос: «Верно ли то, что те беременные, которые ранее получили 42500 и имели пропуски в платежах, должны их погасить и лишь потом смогут рассчитывать на обслуживание?»

«При обращении в поликлинику перед беременной пациенткой не стоит вопрос оплаты задолженности, так как ей присвоят временный статус застрахованности. В дальнейшем необходимо будет посмотреть историю платежей», - ответили в фонде.

Также в пресс-службе добавили, что при отказе со стороны медицинской организации в обслуживании беременной пациентки необходимо обращаться в ФСМС.

«Кроме того, присвоение временного статуса через мобильное приложение «Qoldau 24/7» доступно для всех представителей 15 льготных категорий, которые лишились статуса застрахованности в период пандемии. Для этого достаточно оформить обращение», - говорится в ответе фонда.

Напомним, 18 июля на совещании межведомственной комиссии по ситуации с коронавирусом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить оказание плановой медпомощи беременным и хроническим больным, отметив, что из-за ситуации с COVID-19 доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился.


Источник: kaztag.kz
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