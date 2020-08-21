Что не будет работать в Казахстане ближайшие выходные

Введенные меры по поэтапному смягчению карантинных мер действуют только в будние дни.



Как известно, с 17 августа 2020 года в стране началось поэтапное смягчение карантинных мер. Возобновили работу ТРЦ, торговые дома, непродовольственные рынки, дежурные группы в дошкольных организациях, салоны красоты, фитнес-центры и ряд других объектов. Однако все эти послабления действуют только в будние дни. А потому ближайшие выходные – 22 и 23 августа - казахстанцам снова придется вернуться на карантин. Что будет запрещено в эти дни, разбирался zakon.kz.



Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, в выходные будет приостановлено движение общественного транспорта.



Также будет действовать ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет (за исключением случаев необходимости: приобретения продовольствия, предметов первой необходимости).



Приостановят свою работу торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Исключение также будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, расположенные в других местах населенных пунктов.



Кроме того, в выходные будут закрыты непродовольственные и продовольственные крытые рынки.



Не получится в эти дни нанести визит в салон красоты, парикмахерскую, СПА центр, или другие объекты, оказывающие косметологические услуги.



Не будут работать фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры. Как впрочем, и общественные бани и сауны.



Будет приостановлена работа детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов.



Также нельзя будет развлечься на аттракционах, даже если они расположены на открытом воздухе.



Отдельно стоит отметить, что для жителей Алматы введен запрет на посещение Национальных парков и выходы в горы на выходных. По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, причина этого ограничения в том, что в городских парках контролировать соблюдение социальной дистанции легче, чем на дикой природе.



Помимо этого, в выходные остаются в силе все те ограничения, которые действуют и в будние дни.



В частности, приостановлены междугородние автобусные, микроавтобусные перевозки.



Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок). В том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.



Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор. Также запрещена деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.).



Приостановлена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.).



Запрещена деятельность фудкортов, банкетных залов. Но можно перекусить в летнем кафе, где столики расположены на открытом воздухе и с соблюдением необходимой дистанции.



А вот поплавать в бассейне, позагорать на городском, общественном пляже или развлечься в аквапарке, не получится ни в выходные, ни в будние дни.