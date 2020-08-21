Синдром Кавасаки у детей: Минздрав опроверг сведения о вспышке заболевания в Казахстане

Воспалительный синдром, схожий с болезнью Кавасаки, зарегистрирован у 14 детей. Из них трое уже выписаны из больниц
НУР-СУЛТАН, 20 авг — Sputnik. Информация о вспышке в Казахстане синдрома Кавасаки среди детей на фоне коронавируса не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
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"Информация о массовом заболевании детей Кавасаки не соответствует действительности. В последние дни в социальных сетях казахстанцы пишут о якобы массовой регистрации синдрома Кавасаки среди детей, которые переболели коронавирусной инфекцией. В этой связи министерство здравоохранения сообщает, что в настоящее время во многих странах мира, а также в Казахстане, среди детей, заболевших легкой или бессимптомной формой COVID-19, регистрируется многосистемный воспалительный синдром. Еще его называют синдромом Кавасаки. Однако это заболевание носит единичные случаи, и не все дети, перенесшие инфекцию, обязательно переболеют этим синдромом", - заявили в пресс-службе министерства.
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Как заявили в Минздраве, мультисистемный воспалительный синдром (МВС), временно ассоциированный с COVID-19 у детей и подростков, имеет сходство с болезнью Кавасаки, но основные клинические симптомы в значительной степени отличаются.
"Для болезни Кавасаки характерен ранний детский возраст, а МВС регистрировался также у подростков и молодых людей до 21 года", - цитирует руководителя Научного центра педиатрии и детской хирургии Ризу Боранбаеву пресс-служба министерства.
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По данным министерства здравоохранения Казахстана, с 13 марта по 19 августа в республике зарегистрировано 2 357 детей в возрасте от 0 до 18 лет, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Мультисистемный воспалительный синдром зарегистрирован у 14 детей (заболеваемость составляет менее 0,6%).
По данным пресс-службы, пять детей с таким диагнозом зарегистрированы в Нур-Султане, трое из них уже выписаны с полным выздоровлением домой, по два ребенка - в Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, по одному ребенку - в Алматы, Туркестане и Атырауской области.
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