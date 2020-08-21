Путин закончил революцию в Белоруссии несколькими телефонными звонками

Президент РФ Владимир Путин второй раз на этой неделе созвонился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Об этом сообщает сайт Кремля.



«В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Белоруссии.



С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», – говорится в сообщении.



Российский журналист Дмитрий Смирнов из кремлевского пула посчитал это свидетельством того, что «революция в Белоруссии закончилась».



«После четырех (!) разговоров с Путиным Лукашенко в целом залатал дыры и выстроил все линии обороны внутри страны. А снаружи Путин дважды (!), в среду и в четверг, поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем…



Александр Лукашенко – президент Белоруссии, хотя и на неопределенный срок. Можно расходиться», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.