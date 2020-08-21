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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин закончил революцию в Белоруссии несколькими телефонными звонками

Просмотров:1168 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Путин закончил революцию в Белоруссии несколькими телефонными звонками
Фото ruspravda.info
Президент РФ Владимир Путин второй раз на этой неделе созвонился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.Об этом сообщает сайт Кремля.

«В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Белоруссии.

С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», – говорится в сообщении.

Российский журналист Дмитрий Смирнов из кремлевского пула посчитал это свидетельством того, что «революция в Белоруссии закончилась».

«После четырех (!) разговоров с Путиным Лукашенко в целом залатал дыры и выстроил все линии обороны внутри страны. А снаружи Путин дважды (!), в среду и в четверг, поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем…

Александр Лукашенко – президент Белоруссии, хотя и на неопределенный срок. Можно расходиться», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.


Источник: ruspravda.info
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Комментарии ( 6 )

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  • Seawolf
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 15:00
Люди,научитесь критически осмыслять всё,что пишут в СМИ.Не верьте одному источнику,проверяйте поступающую информацию с разных сторон,с разных точек зрения....этот самый "солнцеликий" решала просто не знает,что сейчас сделать.На разных российских каналах разная информация и тон вещания...еще нет единой "методички" для каналов.Задайте себе вопрос,а почему люди вышли на улицу...может наверное потому,что они так хорошо живут,вот и решили пойти побунтовать....Проверяйте информацию и задавайте вопросы.
 
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  • tolk
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 14:52
Сейчас лукашеску мечется между двумя ннаковальнями с одной стороны забастовками и бойкотом власти народом Беларуси и предстоящим саммитом Евросоюза в Брюсселе, где на повестке дня полная самоизоляция последнего диктатора Европы лукашеску, жёсткие санкции вплоть до закрытия границ Евросоюза с Беларусью. 27 стран Евросоюза, кто не признал выборы, а также Канада, США. Из 8 признавших государств пять из них это страны бывшего СССР с диктаторскими режимами и три Китай, КНДР и Венесуэла. Делайте выводы господа. А рупор кремлевской пропаганды пусть и дальше пытается вещать и зазлебываться в своём немощном бессилии.
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:32
Цитата: х-фактор
авторитета пукина давно уже на Западе нет,об него даже Эрдоган президент Турции вытирает ноги, бомбя его группировки в Сирии и байкотированием поставки транзитного газа через Турцию в Европу.

Вывсеврети! Ихтамнет! Соловей накаркал,и кисель в уши залил...
 
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 valesa (Посетители) Сегодня, 14:10
Neo_454,
Порешал! hammer
 
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  • Василий Кравчук
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 13:58
Кто такой некий Смирнов, из многочисленных рупор по обслуживанию кремлевской ОПГ. Хотя им верить себя не уважать. По Евроньюс и многим другим правдивым новостным каналам ясно дали понять, что Выборы в Беларуси не признаются, а последний таракан и тиран Беларуси лукашеску не легитимный. Так что рупоры кремля могут и дальше пытатся вешать свою дешевую лапшу на уши доверчивых обывателей. Пытатся выдать свои фантазии за действительность, а авторитета пукина давно уже на Западе нет,об него даже Эрдоган президент Турции вытирает ноги, бомбя его группировки в Сирии и байкотированием поставки транзитного газа через Турцию в Европу.
 
 

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