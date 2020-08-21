Оценки по 10-бальной шкале будут получать казахстанские школьники

В казахстанских школах вводят 10-бальную систему оценивания.



Оценивать ежедневную успеваемость школьников во время дистанционного обучения будут по балльной системе, передает BaigeNews.kz.



Сегодня по всему Казахстану прошел единый классный час для всех школьников страны. Ученикам рассказали, как будет проходить дистанционное обучение. Педагоги попросили учащихся составить расписание дня и четко придерживаться распорядка, обязательно не пропускать онлайн уроки. Также в помощь учащимся будут проходить теле-уроки, а вся необходимая информация будет доступна на обучающих платформах.



Изменения коснутся оценивания учащихся. Если ранее оценка за четверть выставлялась по результатам двух СОР-работ и одной СОЧ-работы, то теперь количество СОР-работ в четверти сократили до одной. Однако вводят ежедневные оценивания.

"Во 2-11 классах учебные достижения учащихся будут оцениваться ежедневно (формативно, в четверти проводится 1 суммативная работа за раздел (далее - СОР) и 1 суммативная работа за четверть (далее - СОЧ) по предметам", - говорится в памятке к родительскому собранию.



Ежедневные оценивания будут проходить по 10-бальной шкале:



1-3 балла - "плохо";



4-5 баллов - "удовлетворительно";



6-7 баллов - "хорошо";



8-10 баллов - "отлично".



Успеваемость учащихся 1 класса оценивать не будет. Об этом стало известно 21 августа во время Единого классного часа.



Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется в электронных журналах, при отсутствии электронных журналов - в бумажных. Подробности по изменению в системе оценивания школьников МОН РК обещал предоставить после ежегодного августовского совещания, которое состоится сегодня в 15:00 часов.