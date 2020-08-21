Яд в организме Навального опасен для окружающих - пресс-секретарь оппозиционера

Врачи не разрешили транспортировку Алексея Навального в ФРГ для лечения в больнице.



Юрист возглавляемого Алексеем Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов рассказал подробности лечения оппозиционера, передает zakon.kz.



Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что "тайна следствия". Врачи не реагируют на сообщение, - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



Главный врач омской больницы прокомментировал это сообщение.



В своей работе я руководствуюсь официальными документами. Тот спектр веществ, который аппарат проверил, - все отрицательные, анализы продолжаются, они будут идти ещё около двух суток, - отметил он.



Ранее стало известно, что врачи не разрешили транспортировку Алексея Навального в ФРГ для лечения в больнице.



Главный врач посчитал, что состояние Навального нестабильное и он нетранспортабелен. Со своей стороны юрист основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов сообщил, что главврач больницы заявил родственникам о своей неготовности взять ответственность за перевозку Навального.



Из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея Навального. Предполагалось, что оппозиционера заберут уже сегодня утром. Его планировали доставить в берлинскую больницу Charite.



Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии утром 20 августа. Самолет, на котором он летел в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Эксперты полагают, что политик стал жертвой отравления. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.