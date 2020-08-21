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В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почётного профессора университета

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 17:17
В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почётного профессора университета
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен быть лишен звания почетного профессора Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Об этом говорится в обращении студентов, выпускников и ряда преподавателей вуза, которое было опубликовано на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность».

В тексте говорится, что репрессивная политика белорусского лидера «несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году». «Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей альма-матер. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», — отмечается в обращении.

В университете пока не прокомментировали появление обращения. Член ученого совета МГУ, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин заявил РИА Новости, что ему ничего об этом не известно. Он добавил, что ближайшее заседание ученого совета состоится 28 августа.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Демонстрации жестко разгонялись с помощью спецсредств.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 18:46
"...На сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность».."

Ха! Посмотрел я этот сайт. Типично грантоедский проект. Учредили три человека в прошлом году, кроме трёх сотовый (!) телефонов ни к чему не привязаны, нет даже адреса. Зато "надувают цёки, пыжатся". Таких Профсоюзов, Академий, Центров и т.д. в интернете каждый третий сайт.
 
-1
  • babe
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 17:32
Ха! Рассмешили. С 1996(в этом году белорусскому лидеру присвоили это звание) МГУ закончили 915 тыс.студентов.
И если подписали воззвание 56 из них, то это всего лишь 0,006 процента - пыль!
 
 

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