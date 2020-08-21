В казахстанских учебниках есть недостатки - Аймагамбетов

В казахстанских учебниках для школьников есть недостатки. Именно поэтому будет внедрена новая система их подготовки. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании республиканского августовского совещания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников. Давно эта проблема поднималась. Мы должны признать тот факт, что в наших учебниках есть очень много недостатков. В целом сама система подготовки учебников несовершенна. Но нельзя говорить, что это вина только издательств, авторов или других групп", - отметил Аймагамбетов.



Министр образования добавил, что весь процесс переориентировали и модернизировали.



"Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы, апробации, подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес-процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате", - заключил он.