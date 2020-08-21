В казахстанских учебниках есть недостатки - Аймагамбетов

В казахстанских учебниках для школьников есть недостатки. Именно поэтому будет внедрена новая система их подготовки. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании республиканского августовского совещания, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников. Давно эта проблема поднималась. Мы должны признать тот факт, что в наших учебниках есть очень много недостатков. В целом сама система подготовки учебников несовершенна. Но нельзя говорить, что это вина только издательств, авторов или других групп", - отметил Аймагамбетов.
Министр образования добавил, что весь процесс переориентировали и модернизировали.
"Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы, апробации, подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес-процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате", - заключил он.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz