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В казахстанских учебниках есть недостатки - Аймагамбетов

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 16:30
В казахстанских учебниках есть недостатки - Аймагамбетов
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В казахстанских учебниках для школьников есть недостатки. Именно поэтому будет внедрена новая система их подготовки. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании республиканского августовского совещания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников. Давно эта проблема поднималась. Мы должны признать тот факт, что в наших учебниках есть очень много недостатков. В целом сама система подготовки учебников несовершенна. Но нельзя говорить, что это вина только издательств, авторов или других групп", - отметил Аймагамбетов.

Министр образования добавил, что весь процесс переориентировали и модернизировали.

"Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы, апробации, подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес-процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате", - заключил он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Bass66
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:53
В учебниках есть недостатки? Это теперь так называется? Там ляпов пруд пруди.
 
 

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