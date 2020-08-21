Кыргызстан открыл границы для граждан Казахстана

Отмечается, что в Казахстане наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации.
Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список стран, гражданам которых разрешили въезд в Кыргызстан. Среди стран, есть Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.
В перечень стран, граждане которых могут въезжать в Кыргызскую Республику, вошли Казахстан, Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, Китай, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония.
Отмечается, что в перечисленных странах наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации.
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