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Руководство областного филиала "КазАвтоЖол" подозревают в хищении 13 млн тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Руководство областного филиала "КазАвтоЖол" подозревают в хищении 13 млн тенге
Фото из Сети интернет
Деньги, как отметили на брифинге, были выделены на капитальный ремонт по благоустройству пункта пропуска "Сырым".

Руководство областного филиала "КазАвтоЖол" подозревают в хищении 13 млн тенге, сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководства областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах по статье 189 часть 4 , пунк 2 Уголовного кодекса РК, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, указанные лица в группе лиц по предварительному сговору с подрядной организацией и другими лицами, в период 2017-2019 годов совершили хищение бюджетных средств в сумме более 13 млн тенге.

Денежные средства были выделены на капитальный ремонт по благоустройству пункта пропуска "Сырым" на Казахстанско-Российской границе участка автомобильных дорог республиканского значения, — заключил следователь.


Источник: zakon.kz
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