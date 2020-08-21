КНБ сообщил об ограничениях по выезду из страны в период карантина

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.



Комитет национальной безопасности РК опубликовал порядок пересечения границы страны на период карантинных ограничений, передает zakon.kz.



Ниже приводим текст публикации.



1. До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение Государственной границы Казахстана гражданами РК и иностранцами (лицами без гражданства), за исключением:



1) персонала дипломатической службы страны и иностранных государств,и членов их семей;



2) членов официальных делегаций, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел РК;



3) граждан Республики Казахстан, являющихся сотрудниками международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств - при подтверждении статуса сотрудника и членов их семей;



4) иностранцев, являющихся сотрудниками международных организаций, аккредитованных в Казахстане;



5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;



6) иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса;



7) членов семей иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний (при условии подтверждения факта родственных связей - супруг (супруга) и их дети), но не более 1 раза в 30 суток;



8) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Казахстана и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей - при наличии заверенного именного списка работников;



9) граждан России, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Казахстана территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей, а также граждан России, командируемых в указанные воинские формирования, подразделения и предприятия промышленности – при наличии командировочных удостоверений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями России;



10) граждан России и членов их семей на территорию комплекса "Байконур" и города Байконыр - при обязательном предъявлении документа/документов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на комплексе "Байконур", а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр;



11) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Казахстана и иностранных государств, при подтверждении статуса;



12) граждан Казахстана (лиц без гражданства, документированных Казахстаном удостоверением лица без гражданства), ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;



13) граждан Казахстан, при выезде из Республики на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;



14) граждан Казахстана, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:



- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения";



- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;



15) иностранцев (лиц без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения с указанием срока прохождения лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);



16) граждан Казахстана с видами на жительство иностранных государств, либо имеющих разрешение на временное пребывание на их территории (только для пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь) и их несовершеннолетних детей - не более 1 раза в 30 суток;



17) иностранцев, ранее вылетевших из аэропортов Казахстана на отдых по туристическим путевкам и возвращающихся после отдыха в аэропорты Республики Казахстан с целью дальнейшего выезда в страну своего гражданства автомобильным транспортом, при условии их вывоза по согласованию и при содействии посольств этих государств;



18) иностранцев, прибывающих в Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства, по обращению Посольства и консульских учреждений своих государств после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;



19) лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;



20) лиц, следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;



21) иностранцев (лиц без гражданства, документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства), ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;



22) иностранцев (лиц без гражданства), имеющих виды на жительство (статус оралмана) на территории Казахстана и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети)- не более 1 раза в 30 суток;



23) иностранцев (лиц без гражданства), являющихся членами семей граждан Республики Казахстан - при условии подтверждения факта родственных связей (супруг (супруга), их родители и дети) и их несовершеннолетних детей - не более 1 раза в 30 суток;



24) граждан Казахстана, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями иностранцев,и их несовершеннолетних детей– только для выезда в страну гражданства члена семьи, не более 1 раза в 30 суток;



25) граждан Казахстана, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях. В случае если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);



26) иностранцев, проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);



27) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии водительских удостоверений соответствующей категории и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцов документов, утверждённых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);



28) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы;



29) иностранцев – сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Казахстана для каждого отдельного случая;



30) лиц, осуществляющих поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;



31) граждан Казахстана, выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности при предоставлении трудового договора, контракта, разрешения на работу или иных подтверждающих документов на осуществление трудовой деятельности с принимающей организации или их копий, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях;



32)граждан Казахстана из числа квалифицированных сотрудников (специалистов) на выезд из Республики Казахстан - по ходатайству государственных органов Республики Казахстан, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Казахстана для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования;



33) иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек);



34) разыскиваемым и осужденным из числа иностранцев (лиц без гражданства) и граждан Казахстана, передаваемым (выдаваемым) в порядке экстрадиции, а также осуществляющим их прием-передачу сотрудникам конвойных служб - на основании решения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета УИС МВД Республики Казахстан;



35) иностранцев (лиц без гражданства) из состава экипажей морских судов, следующих в Республику Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;



36) иностранного медицинского персонала, направляющегося в Казахстан для оказания медицинской помощи по приглашению государственных и местных исполнительных органов РК, а также в рамках гуманитарной помощи зарубежных государств или международных организаций.



2. Разрешается выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое(регулярные, нерегулярные чартерные рейсы для туристических целей)воздушное сообщение, а также въезд в Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Казахстаа возобновлено прямое(регулярные, нерегулярные чартерные рейсы для туристических целей) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан, а также иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом.



3. В морских портах Актау и Курык запрещается перевозка пассажиров, за исключением водителей грузовых автотранспортных средств, граждан Республики Казахстан, возвращающихся в Республику Казахстан и их личного автотранспорта. Перевалка грузов через морские порты должна осуществляться строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Выход экипажа с судов запрещается.



4. Совместно с заинтересованными государственными органами разрешается осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома "Байконур" и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов - при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан.



5. Разрешается Министерству иностранных дел Казахстана по согласованию (в том числе в рабочем порядке) с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан при официальном обращении дипломатических служб иностранных государств определять возможность транзитного следования через Республику Казахстан.



6. Разрешается Министерствам иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, по согласованию (в том числе в рабочем порядке) с Пограничной службой КНБ Республики Казахстан при официальном обращении дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, определять возможность въезда / выезда на / с территории Республики Казахстан персонала зарубежных дипломатических и консульских представительств и членов их семей, а также лиц, приглашаемых зарубежными дипломатическими и консульскими представительствами.



7. Водителям – гражданам Китайской Народной Республики, осуществляющим международные грузовые перевозки, разрешается безвизовый 24-х часовой въезд-выезд до транспортно-логистических центров, расположенных на территории пунктов пропуска на казахстанской стороне.