США готовили нам эту «заварушку» - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский" высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада, передает корреспондент БЕЛТА.



"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.



"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко констатировал, что кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову задурили, и началась последующая волокита. "А за границей в это время учения проводят. Что этот такое? Это готовят при необходимости вторжения", - уверен глава государства.



Президент отметил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит: "Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят", - сказал он.



Глава государства отметил, что сначала требовали пересчета голосов, но быстро отказались от этой идеи и стали требовать новых выборов. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили, - заявил Александр Лукашенко. - А почему мы должны под чью-то дудку плясать. Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог".



По словам главы государства, теперь с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны.



Александр Лукашенко заявил, что в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно. "Завтра вы увидите. Я туда полечу инспектировать", - отметил Президент.



"Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, - отметил белорусский лидер. - Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил Президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства".



Президент при этом подчеркнул, что это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России. "Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - сказал Александр Лукашенко.



Таким образом, констатировал он, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы. "Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься", - сказал Президент.



"В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - ответить там, стабилизировать здесь обстановку", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко констатировал, что уже и в Беларуси некоторые протрезвели, в том числе представитель штаба альтернативного кандидата Юрий Воскресенский дал интервью, в котором полностью раскрыл все карты. "Он рассказывает, как они готовились. Не было ни программы, ничего не было. Все на эмоциях, ленточки… Они на этом начали играть. Но они не думали, что Лукашенко может ответить. Мы ответили", - сказал глава государства.



"Поэтому нам надо голову на плечах жестко держать и понимать, что страна у нас одна. Лукашенки приходят и уходят. Слушайте, все мы здесь временные люди. Поэтому дело не в Лукашенко, а дело в том, что хотят мирную, спокойную Беларусь, которая как кость в горле у кого-то, наклонить, создать санитарный кордон и отделиться от России, изолировать Россию. Конечно, ни я, ни Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды", - заявил Президент.



При этом лидеров западных стран глава государства призвал прежде всего обратить внимание на ситуацию в своих странах, указав в качестве примеров на демонстрации "желтых жилетов" во Франции, беспорядки и убийства в США, демонстрации против ограничений на фоне коронавируса в Германии. "Почему они озаботились Беларусью - это удобный случай отвести внимание от своих проблем. Мы это видим. Поэтому вы даже не читайте эти заявления. Это все пустое. Это попытка у нас осложнить обстановку", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко также рассказал, что во время телефонных разговоров Президента России с коллегами из Франции и Германии западная сторона предлагала рассмотреть белорусский вопрос на площадке ОБСЕ. "Слушайте, я знаю, что такое ОБСЕ. И я Путину говорю: слушай, в ОБСЕ мы с тобой вдвоем останемся, а все остальные нас будут давить и травить, навязывать нам свою инициативу. И мы увязнем в этих переговорах, а им это надо. Чтобы мы перманентно с начала до конца занимались этими переговорами", - сказал Президент.