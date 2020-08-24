Казахстанцам с 27 августа разрешат летать в Турцию

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.



27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией, передает Liter.kz.



Ранее, в связи с ситуацией по распространению COVID-19, с 5 августа 2020 года турецкой стороной были введены ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.



Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. Так, по информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.



Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.