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Казахстанцам с 27 августа разрешат летать в Турцию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Казахстанцам с 27 августа разрешат летать в Турцию
Фото из открытых источников
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией, передает Liter.kz.

Ранее, в связи с ситуацией по распространению COVID-19, с 5 августа 2020 года турецкой стороной были введены ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.

Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. Так, по информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.


Источник: liter.kz
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