Ким Чен Ын впал в кому - южнокорейские СМИ

Бывший дипломат Южной Кореи Чанг Сон Мин заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впал в кому, а его сестра Ким Е Чжон собирается взять на себя управление страной, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Fox News.



По сообщению New York Post, Чанг Сон Мин, бывший помощник покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, сделал сенсационные заявления южнокорейским СМИ.



Чанг предположил, что Ким находится в коме, «но его жизнь не закончилась».



«Полная структура преемственности не была сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода», – высказался он.



Стоит отметить, что заявление экс-дипломата прозвучало всего через несколько дней после того, как шпионское агентство Южной Кореи заявило, что 36-летний лидер КНДР делегировал часть своих полномочий своим ближайшим помощникам, в том числе своей младшей сестре.



Однако у экспертов остаются сомнения в правдивости утверждений дипломата.



Стоит отметить, что это не первый случай, когда длительное отсутствие главы государства в центре внимания общественности вызвало слухи о его здоровье.