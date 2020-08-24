"Профессиональную болезнь" блогеров назвал пластический хирург

Болезни людей - активных пользователей компьютеров, много сидящих в одном положении, уже хорошо изучены. Но, как выяснилось, специфические недуги преследуют и пользователей планшетов и смартфонов. TengriMIX со ссылкой на радио Sputnik расскажет, как рискуют здоровьем заядлые "мобильные" любители соцсетей.



Пользование смартфоном или планшетом весь день без перерывов может быть вредным для здоровья, если не знать меру. От этого может портиться зрение, ухудшаться состояние мышечной системы, и в целом организм может начать неправильно работать, предупреждают врачи. Ко всему этому, по словам специалистов, подобный образ жизни может привести к изменению формы лица.



Как комментирует пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, самое удобное положение для использования гаджетов - держать их на уровне груди либо живота и опустить голову к прибору. Но из-за того, что голова постоянно опущена, такое положение приводит к появлению второго подбородка даже у молодых и не страдающих лишним весом людей.



"Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становится глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они "сидят в телефоне" и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано", - рассказал Амжад Аль-Юсеф.



Чтобы не столкнуться с такой болезнью, пластический хирург рекомендовал молодым людям делать гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне и избавления от жировой ткани на шее.