Министр здравоохранения испытает на себе казахстанскую вакцину от COVID-19

Официальный представитель МЗ РК Багдат Коджахметов заявил, что министр Алексей Цой воспользуется отечественной вакциной от COVID-19 по мере ее готовности, передает ИА «NewTimes.kz».



«Я спросил у Алексея Владимировича перед вылетом в Москву, будет ли он вакцинироваться, когда эта вакцина наконец-то появится. Мы знаем, что на ее подготовку необходимо еще полгода. Он сказал: «Да». Как только эта вакцина пройдет все международные сертификации, он ее примет, и примет бесплатно», – сообщил официальный представитель МЗ РК на брифинге в СЦК.



Стоит отметить, что министру вакцина положена бесплатно, так как он является работником системы Минздрава, как и еще более 200 тыс человек, которые входят в группу риска.



К такой категории также относятся:



люди старше 65 лет;

пациенты с хроническими заболеваниями;

дети с хроническими заболеваниями;

пациенты с сахарным диабетом.

В заключение Багдат Коджахметов заявил, что члены семьи медицинских работников, как и семья министра Цоя, вакцину будут приобретать за свой счет.



Напомним, 21 июля министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что специалисты ведомства изучают вакцины различных стран. В числе приоритетных клиентов вакцину от коронавируса Казахстан может получить из соседней России.



7 августа стало известно, что препарат от коронавируса запатентовали в России. Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж составит не менее $10 за две дозы.



Известно, что Россия получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины от КВИ.



В Казахстане также идут разработки по созданию отечественной вакцины от коронавируса.



26 июля разработчики добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. 1 августа вакцину от коронавируса впервые испытали на человеке в Казахстане.



Официальный представитель министерства здравоохранения сообщал, что более 2 млн казахстанцев вакцину от коронавируса получит бесплатно.



19 августа стало известно, что казахстанская вакцина от COVID-19 готова для проверки на людях.



Спустя два дня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о предварительных результатах испытаний отечественной вакцины против коронавируса.