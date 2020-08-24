В Казахстане разработали протокол лечения Covid-19 у детей

Отдельный протокол лечения также разработали для беременных женщин с КВИ.



В Казахстане разработали новые протоколы лечения коронавирусной инфекцией у детей и беременных женщин. Об этом сообщила председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева.



"Клинический протокол лечения Covid-19 у детей уже разработан. Его начали разрабатывать недавно, в течение последних двух недель. Раньше у нас в Казахстане был единый протокол, куда входила диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это все было раньше в одном протоколе. Теперь у нас будет три протокола: для взрослых, для беременных, для детей", – сказала Риза Боранбаева.



Она добавила, что протоколы готовы, возможно, их утвердят уже на этой неделе.



"Но лечение детей в любом случае идёт, потому что диагностика и лечение Covid-19 были в общем протоколе. Сейчас мы его более расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром (синдром Кавасаки)", – сообщила глава научного центра.



18 августа в Минздраве опровергли информацию, которую рассылали в WhatsApp, об утверждении специального протокола лечения детей.



"Информация, распространяемая посредством социальных сетей, о подготовке специального протокола по лечению и массовому приёму в больницы и реанимации детей не соответствует действительности. Надеюсь граждане не ведутся на подобные россказни", – сообщил тогда официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов в Facebook.