В Казахстане разработали протокол лечения Covid-19 у детей

Отдельный протокол лечения также разработали для беременных женщин с КВИ.
В Казахстане разработали новые протоколы лечения коронавирусной инфекцией у детей и беременных женщин. Об этом сообщила председатель правления АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Риза Боранбаева.
"Клинический протокол лечения Covid-19 у детей уже разработан. Его начали разрабатывать недавно, в течение последних двух недель. Раньше у нас в Казахстане был единый протокол, куда входила диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это все было раньше в одном протоколе. Теперь у нас будет три протокола: для взрослых, для беременных, для детей", – сказала Риза Боранбаева.
Она добавила, что протоколы готовы, возможно, их утвердят уже на этой неделе.
"Но лечение детей в любом случае идёт, потому что диагностика и лечение Covid-19 были в общем протоколе. Сейчас мы его более расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром (синдром Кавасаки)", – сообщила глава научного центра.
18 августа в Минздраве опровергли информацию, которую рассылали в WhatsApp, об утверждении специального протокола лечения детей.
"Информация, распространяемая посредством социальных сетей, о подготовке специального протокола по лечению и массовому приёму в больницы и реанимации детей не соответствует действительности. Надеюсь граждане не ведутся на подобные россказни", – сообщил тогда официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов в Facebook.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.