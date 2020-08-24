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Вспышку COVID-19 выявили на нудистском курорте во Франции

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Вспышку COVID-19 выявили на нудистском курорте во Франции
Фото из Сети интернет
Около ста туристов заразились коронавирусом на популярном нудистском курорте на юге Франции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DailyMail.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Франции, по меньшей мере 95 человек получили положительный результат анализа на коронавирус в популярном среди французских нудистов курортном городке Кап-д'Агд на побережье Средиземного моря.

Кроме того, по оценкам властей, еще 50 человек заболели COVID-19 после возвращения домой. Всего на курорте было протестировано более 700 человек, результаты еще 300 туристов станут известны на этой неделе.

В минздраве Франции высказали обеспокоенность по поводу вспышки среди туристов, призвав отдыхающих соблюдать социальное дистанцирование и носить маски. В ведомстве также добавили, что уровень заболеваемости на курорте превышает местные показатели в четыре раза.

С 20 июля во Франции действует обязательное ношение масок в закрытых общественных местах. Однако количество новых случаев коронавируса неуклонно растет и в воскресенье достигло 4 897, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае. Всего во Франции зарегистрировано 242 899 подтвержденных случаев коронавируса.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Neo_85
 mariaven (Посетители) Сегодня, 19:53
Придется им маску и на лицо и туда одевать. Все пропало, шеф...
 
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  • Neo_85
  • kann
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:41
Ну по крайней мере будем знать, что кви не предается через одежду...
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:22
Заставте их одевать там маски, у них же там в приоритет не рот с носом. Они стремятся снять все нижнее. Так что я думаю получиться весело. Без трусов но в маске. Прикол.
 
 

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