Вспышку COVID-19 выявили на нудистском курорте во Франции

Около ста туристов заразились коронавирусом на популярном нудистском курорте на юге Франции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DailyMail.



Как сообщили в министерстве здравоохранения Франции, по меньшей мере 95 человек получили положительный результат анализа на коронавирус в популярном среди французских нудистов курортном городке Кап-д'Агд на побережье Средиземного моря.



Кроме того, по оценкам властей, еще 50 человек заболели COVID-19 после возвращения домой. Всего на курорте было протестировано более 700 человек, результаты еще 300 туристов станут известны на этой неделе.



В минздраве Франции высказали обеспокоенность по поводу вспышки среди туристов, призвав отдыхающих соблюдать социальное дистанцирование и носить маски. В ведомстве также добавили, что уровень заболеваемости на курорте превышает местные показатели в четыре раза.



С 20 июля во Франции действует обязательное ношение масок в закрытых общественных местах. Однако количество новых случаев коронавируса неуклонно растет и в воскресенье достигло 4 897, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае. Всего во Франции зарегистрировано 242 899 подтвержденных случаев коронавируса.