Единые дистанционные уроки стартуют с 25 августа в Казахстане - Минобразования

Дистанционные уроки позволят протестировать выбранные школами учебные платформы и помогут детям подготовиться к началу учебного годаНУР-СУЛТАН, 24 авг — Sputnik. С 25 по 28 августа в школах пройдут единые дистанционные уроки по диагностике знаний и повторению пройденного материала. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве образования и науки.Урок по диагностике знаний и повторению пройденного материала проводится в рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году для учащихся 2-11 классов."Учебный процесс организован в дистанционном формате с использованием интернет-платформ, которые ранее выбрала каждая школа. Уроки начнутся с 10:00, длительность - от 20 до 40 минут. В расписание включены основные предметы", - сообщили в Минобразования.Для 2-4 классов предлагается провести 2-3 урока, для 5-8 классов – 3-4 урока, для старших 9-11 классов – 4-5 уроков.В первый и второй дни, 25-26 августа, рекомендовано провести диагностику знаний. На уроке повторяется пройденный материал четвертой четверти в виде тестовых заданий, решения задач, выполнение упражнений.В третий и четвертый дни, 27-28 августа - уроки повторения пройденного материала и выполнения дифференцированных упражнений и задач по итогам диагностики знаний.Напомним, что 19 августа в казахстанских школах прошли единые педсоветы, 20 августа - единые родительские собрания.Учебный год в Казахстане начнется с 1 сентября. День знаний впервые в истории пройдет онлайн.