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Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США
Фото из Сети интернет
Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.

Республиканская партия на прошедшем вчера съезде официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, передает Today.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Действующий президент набрал необходимые для выдвижения 1 276 голосов делегатов.

Эта процедура была формальностью, так как ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз.

На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, это решение приняли единогласно.

Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября. Основным соперником действующего американского лидера будет демократ Джо Байден.

Ранее Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией. Американский лидер считает, что "с универсальным голосованием по почте 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории".


Источник: today.kz
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