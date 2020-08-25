«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Августа
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.48 KZT
  • €1 = 496.33 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Домашних заданий на время онлайн-обучения не будет - МОН РК

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Домашних заданий на время онлайн-обучения не будет - МОН РК
Фото: freepik.com
Ровно неделя осталась до старта учебного года, а чиновники все еще вносят новые правила, передает «Первый канал Евразия».

Для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минздрава.

А в министерстве образования объявили о решении отказаться от домашних заданий в период онлайн-обучения.

«Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в этом году не будет, как таковых, домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещается на платформе Kundelik.kz, если школа его использует», — сказала председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Напомним, в середине июля МОН РК начало подготовку к дистанционному обучению с 1 сентября в организациях среднего образования. Тогда сообщалось, что первую четверть казахстанские школьники будут учиться онлайн.

Однако правительство сделало небольшое исключение для учеников младших классов, организовав дежурные группы.

Позже стало известно, что 157 тыс учеников вернутся в школы с 1 сентября. Еще для 500 тыс учащихся закупят компьютеры.

20 августа в Минздраве опубликовали список требований к учебным заведениям в период пандемии.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
htc (Посетители) Сегодня, 09:21
Я не понял, 1 сентября в школу пойдём мы?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика