Домашних заданий на время онлайн-обучения не будет - МОН РК

Ровно неделя осталась до старта учебного года, а чиновники все еще вносят новые правила, передает «Первый канал Евразия».Для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минздрава.А в министерстве образования объявили о решении отказаться от домашних заданий в период онлайн-обучения.«Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в этом году не будет, как таковых, домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещается на платформе Kundelik.kz, если школа его использует», — сказала председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.Напомним, в середине июля МОН РК начало подготовку к дистанционному обучению с 1 сентября в организациях среднего образования. Тогда сообщалось, что первую четверть казахстанские школьники будут учиться онлайн.Однако правительство сделало небольшое исключение для учеников младших классов, организовав дежурные группы.Позже стало известно, что 157 тыс учеников вернутся в школы с 1 сентября. Еще для 500 тыс учащихся закупят компьютеры.20 августа в Минздраве опубликовали список требований к учебным заведениям в период пандемии.