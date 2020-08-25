Учёные создали самую эффективную вакцину от COVID-19

Ее можно вводить одной дозой через нос.



Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) создали вакцину, нацеленную на коронавирус, которую можно вводить одной дозой через нос, передает Cell.



Испытания препарата проводили на мышах — они показали, что он более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, восприимчивых к коронавирусу, чем обычные инъекции.



Оказалось, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме, однако наибольшая защита формируется в самой носовой полости и дыхательных путях.



После неоднократных тестировании, у грызунов образовался стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после намеренного внедрения вируса в организм.



Помимо этого, американцы сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами — в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких.



Подобная вакцина может снизить тяжесть коронавируса, но она не предотвращает инфекцию и передачу его другим людям.



Назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях.



Для того чтобы убедиться в долгосрочной эффективности средства, нужны дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.



В ВОЗ отметили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году.



Бывший эксперт ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится через три года.