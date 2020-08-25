«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Августа
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.48 KZT
  • €1 = 496.33 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Учёные создали самую эффективную вакцину от COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Учёные создали самую эффективную вакцину от COVID-19
Фото из открытых источников
Ее можно вводить одной дозой через нос.

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) создали вакцину, нацеленную на коронавирус, которую можно вводить одной дозой через нос, передает Cell.

Испытания препарата проводили на мышах — они показали, что он более эффективен в предотвращении заражения млекопитающих, восприимчивых к коронавирусу, чем обычные инъекции.

Оказалось, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме, однако наибольшая защита формируется в самой носовой полости и дыхательных путях.

После неоднократных тестировании, у грызунов образовался стерилизующий иммунитет, когда нет никаких признаков заражения после намеренного внедрения вируса в организм.

Помимо этого, американцы сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами — в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких.

Подобная вакцина может снизить тяжесть коронавируса, но она не предотвращает инфекцию и передачу его другим людям.

Назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях.

Для того чтобы убедиться в долгосрочной эффективности средства, нужны дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.

В ВОЗ отметили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году.

Бывший эксперт ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса завершится через три года.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика