«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Августа
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.48 KZT
  • €1 = 496.33 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В казахстанских поездах смягчили карантинные ограничения

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 11:48
В казахстанских поездах смягчили карантинные ограничения
Фото : regnum.ru
По работе объектов общепита и передвижении пассажиров между вагонами.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о некоторых послаблениях ограничительных требований по COVID-19 в пассажирских поездах – по работе объектов общепита и передвижении пассажиров между вагонами, передает zakon.kz.

Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте.

В частности, в составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) – при условии оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, так и заполнением обеденного зала не более 50% с соблюдением социальной дистанции. - сообщил Байгабулов.
При этом персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания. Соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима. Доставка готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира).

Кроме того, при соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра и масочного режима пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона ресторана. Все другие ограничительные требования по COVID-19 остаются в силе, - резюмировал он.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 13:27
Вагон-ресторан это хорошо, вот бы ещё поезда пустили

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика