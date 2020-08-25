В казахстанских поездах смягчили карантинные ограничения

По работе объектов общепита и передвижении пассажиров между вагонами.
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил о некоторых послаблениях ограничительных требований по COVID-19 в пассажирских поездах – по работе объектов общепита и передвижении пассажиров между вагонами, передает zakon.kz.
Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте.
В частности, в составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) – при условии оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, так и заполнением обеденного зала не более 50% с соблюдением социальной дистанции. - сообщил Байгабулов. При этом персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания. Соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима. Доставка готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира).
Кроме того, при соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра и масочного режима пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона ресторана. Все другие ограничительные требования по COVID-19 остаются в силе, - резюмировал он.
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