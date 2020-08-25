Токаев выразил соболезнования народу Грузии

От имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии, говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, передает zakon.kz.
Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии, – говорится в телеграмме.
Накануне, 24 августа, в Грузии со скалы высотой около 80 метров упал пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибли 17 человек, трое пострадали, их состояние оценивается как крайне тяжелое. МВД начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
25 августа в стране объявлен национальный траур по жертвам автокатастрофы.
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