Токаев выразил соболезнования народу Грузии

От имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии, говорится в телеграмме.



Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, передает zakon.kz.



Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии, – говорится в телеграмме.



Накануне, 24 августа, в Грузии со скалы высотой около 80 метров упал пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибли 17 человек, трое пострадали, их состояние оценивается как крайне тяжелое. МВД начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".



25 августа в стране объявлен национальный траур по жертвам автокатастрофы.