Проверка штрафов казахстанцев снова доступна на сайте Qamqor

Для доступа к разделу "Узнай о своих штрафах" пользователю необходимо зарегистрироваться на портале eGov.kz



НУР-СУЛТАН, 25 авг — Sputnik. На сайте Qamqor.gov.kz возобновлен просмотр процессуальных документов по административному производству в разделе "Узнай о своих штрафах", сообщает комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



"Для защиты персональных данных информация предоставляется через смс-подтверждение на номер сотовой связи, который зарегистрирован на веб-портале электронного правительства eGov.kz", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Просмотр сведений доступен по этой ссылке.



Сайт Qamqor.gov.kz - это информационный сервис комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.



Через него также можно подать заявление в полицию и проверить его статус, проверить свое обращение в государственные органы, подать в розыск алиментщиков.