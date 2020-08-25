Китай завладеет США при победе Байдена - Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил своих сторонников из числа республиканцев, что Китай будет "владеть" США при администрации Байдена, передает zakon.kz со ссылкой на South China Morning Post.



Об этом действующий глава Белого дома заявила на Национальном съезде от Республиканской партии в понедельник, который прошел в Шарлотте, штат Северная Каролина. В отличие от съезда Демократической партии, делегаты-республиканцы присутствовали на мероприятии лично. Многие из них не носили масок.



Китай будет владеть нашей страной, если этот парень [кандидат в президенты Джо Байден] будет избран. Мы не можем этого допустить, - заявил Трамп.



Кроме этого в 50-минутном выступлении президент США назвал голосование по почте "величайшей аферой в истории мировой политики". Он также заявил, что демократы хотят оставить страну без религии, нефти и оружия. Также он высказался о, якобы, шпионаже со стороны администрации Обамы в 2016 году.



Трамп также обвинил своих оппонентов в "краже" голосов с помощью пандемии коронавируса. Окончательную вину за вспышку он возложил на китайское правительство.



Мы боремся с этой ужасной вещью, которая пришла из Китая. Я дал им понять, что мы никогда этого не забудем, - сказал Трамп.